Tesla обновила логотип Robotaxi на прототипе Cybercab

Прототип беспилотного такси Tesla получил обновлённый логотип, что сигнализирует о приближении серийного выпуска. На дверях автомобиля Cybercab, замеченного в Остине, теперь красуется слово «ROBOTAXI», выполненное в граффити-стиле с чёрным шрифтом, белыми подтёками и жёлтой окантовкой. Эта замена минималистичного шрифта, характерного для других моделей бренда, делает машину более заметной в городском потоке и подчёркивает её уникальность. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Новый дизайн направлен на упрощение идентификации транспортных средств и повышение узнаваемости сервиса среди потенциальных клиентов. В компании Tesla акцентируют, что подобные детали существенно влияют на восприятие продукта, делая его менее технологически холодным и более доступным для широкой аудитории. Более яркий и «живой» стиль логотипа отражает переход от демонстрационных прототипов к подготовке масштабного запуска автономных перевозок.

Это обновление стало частью комплексной подготовки к развёртыванию проекта, где внимание уделяется не только передовым технологиям, но и визуальному образу будущего транспорта. На фоне активного развития электрокаров для городской среды, такие шаги подчёркивают стремление Tesla создать гармоничный и привлекательный продукт, способный выделяться на фоне конкурентов.