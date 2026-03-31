Росстандарт утвердил ГОСТ на регистрационные знаки для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Казалось бы, зачем? Все кикшеринговые самокаты уже имеют такие знаки. Но проблема в том, что их не имеют частные, личные устройства.

Считается, что это первый шаг к регистрации этой техники в соответствии с дорожной картой, утвержденной правительством. Но проблема гораздо шире и сложнее. Как это устройство зарегистрировать, если оно не имеет никаких средств идентификации? У автомобиля, мотоцикла, трактора есть идентификационный номер, номер кузова, рамы, двигателя… У электросамоката этого может не быть. У нас ранее был принят ГОСТ к таким транспортным средствам, который обязывает устанавливать на них таблички с уникальным номером и мощностью двигателя. Но это стандарт добровольного применения. Даже кикшеринговые компании такими табличками свои самокаты не оснащают. А что говорить о частных владельцах, которые приобретают устройство в других странах? Они такими требованиями не заморачиваются. Да и зачем? Обязанности нет. Техника доставлена, работает - и ладно.

Более того, у нас нет и требований по ее сертификации. Отсюда постоянно возникают споры, считать ли тот или иной электросамокат СИМ или уже мопедом, для управления которым требуются права.

Впрочем, кикшеринговые компании очень даже "за" за такую инициативу. Как рассказали в компании Woosh, это шаг по унификации требований к частным самокатам наравне с кикшерингом. Самокаты в кикшеринге уже были оснащены номерами, которые можно считать на корпусе устройства. Важно, что помимо табличек с номерами в системе сервисов также у каждого устройства есть индивидуальный номер. Благодаря этому и отслеживаются их перемещения онлайн. Так упорядочивается управление десятками тысяч самокатов с самого начала работы. А вот частные СИМ такими номерами не обладали. Соответственно, и камеры их считывать не могли. Это нововведение меняет ситуацию именно в случае с частными СИМ.

Впрочем, требование номеров у частников, чтобы сделать "как у кикшеринга", это логично. Но важно не упустить ключевую деталь: что именно указывать на номере частного самоката. Ведь у них номеров нет в принципе никаких. И без механизма идентификации и персонализации частных самокатов такой ГОСТ - нужная, но пока что бесполезная вещь. Кроме того, непонятно, как и кто будет контролировать выполнение требований. Процесс регистрации и получения номеров для частных СИМ должен быть простым и понятным, иначе никто их получать не будет.

Как рассказали в компании "Юрент", все кикшеринговые самокаты уже имеют свой зарегистрированный в системе сервиса номер. Ввести обязательную регистрацию необходимо, в первую очередь, для частных СИМ, которые сегодня находятся в бесконтрольной серой зоне. В теории наличие номеров позволит упростить их идентификацию. Однако, пока неясно, как будет контролироваться реализация данной инициативы.