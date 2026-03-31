Evolute анонсировала премьеру обновленного кроссовера i-Sky в России

Evolute представит в России обновленный кроссовер i-Sky. Как сообщила пресс-служба автобренда, подробности о новинке будут опубликованы в ближайшее время.

«В соответствии с нашей стратегией обновления модельной линейки в пользу более технологичных и современных моделей, кроссовер i-Sky, вышедший на российский рынок в 2023 году, также будет модернизирован», — заявили в Evolute.

i-Sky представляет собой электрический кроссовер, который стал одной из первых моделей бренда на российском рынке. В октябре 2025 года компания уже выпустила специальную версию City Edition, отличающуюся батареей меньшей емкости и более доступной ценой.

Ранее, 17 марта, Evolute сообщила о приостановке сборки другой своей модели — электрического кроссовера i-Jet. В компании пояснили, что решение связано со сменой фокуса на более массовые и доступные модели i-Space и i-Joy, которые сейчас занимают основные конвейерные мощности.