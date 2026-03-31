"Бешеная табуретка": в РФ сняли с учета и продают "заряженную" "Оку"

В Санкт-Петербурге на одном из популярных агрегаторов появился необычный лот - доработанная любителями ВАЗ-1111 "Ока" с задним приводом и турбомотором. Владелец автомобиля просит за свою малолитражку всего 100 тысяч рублей.

Оригинальный вариант "Оки" оснащен 2-цилиндровым 33-сильным ДВС, но в этом экземпляре установлен 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель ВАЗ с отдачей 120 л.с. По заверению продавца, доработкой машины занимался популярный автомобильный блогер.

История "Оки" берет свое начало в далеком 1988 году. Малолитражка была разработана на АвтоВАЗе и выпускалась в Тольятти вплоть до 1995 года, а с 1997 по 2008 год производство продолжалось на предприятиях ЗМА и СеАЗ. Всего было выпущено около 700 тысяч таких машин.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили практически новый ВАЗ-2104.