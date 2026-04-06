Московский автосалон открыл прием предзаказов на Zeekr 8X

Один из московских автосалонов открыл прием предзаказов на новый гибридный вседорожник Zeekr 8X. Производство машины стартует в Китае в июне 2026 года.

Модель представляет собой кроссовер с пятью посадочными местами в базовой комплектации. Трехрядный салон доступен за дополнительную плату.

Размеры автомобиля: 5100 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Расстояние между осями составляет 3069 мм.

В движение 8X приводит 638-сильная силовая установка на базе 2,0-литрового турбомотора, пары электродвигателей и аккумулятора емкостью 55,1 или 70 кВт·ч. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,7 секунды.

Кроссовер оснащен акустикой Naim с 29 динамиками, подогревом, вентиляцией и массажем для всех сидений. Адаптивное шасси с искусственным интеллектом и продвинутый комплекс водительских ассистентов на базе 43 датчиков и лидаров предлагаются опционально. Также доступен дополнительный монитор для пассажиров заднего ряда.

По данным Quto.ru, стоимость Zeekr 8X зависит от комплектации. Базовая MAX обойдется в 10 182 000 рублей, Ultra - от 10 399 000 рублей, Ultra+ - от 10 990 000 рублей, а топовая Shadow Black - от 12 237 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России стартовали продажи новых Skoda Superb 2026 года выпуска.