«АвтоВАЗ» рассказал, почему первую «Ниву» прозвали крокодилом

АвтоВАЗ привел семь фактов из истории Нивы. В преддверии 49-й годовщины с начала выпуска внедорожника завод в своем Telegram-канале привел ряд интересных фактов из истории ВАЗ-2121 «Нива». На «АвтоВАЗе» напомнили, что внедорожник проектировал ведущий конструктор Петр Прусов, а над внешним видом работал дизайнер Валерий Семушкин. Прототипы будущих автомобилей испытывали в экстремальных условиях — на Урале зимой и в жаркой Центральной Азии летом.

© Motor.ru

«Знаменитый узнаваемый стиль Niva появился не сразу. Первые прототипы внедорожника были с открытым тентованным кузовом. За угловатость форм и зеленый цвет они получили от инженеров прозвище «Крокодил», — отмечается в видеоролике, размещенном в официальном Telegram-канале «АвтоВАЗа».

В тот же период на ВАЗе проектировали микролитражный автомобиль, у которого было шуточное прозвище «Чебурашка». «АвтоВАЗ» также напомнил, что на момент выпуска конструкция «Нивы» отличалась от внедорожников, производившихся в те годы: у ВАЗ-2121 высокооборотистый двигатель, дифференциальный полный привод и несущий кузов.

«Нива» экспортировалась более чем в 100 стран мира, за границу уходило до 70% выпускаемых внедорожников. Также был построен плавающий вариант этого автомобиля — ВАЗ-2122 «Река», который в серию не пошел.

