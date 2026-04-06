В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы с 10 апреля будет проиндексирована. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта, передает ТАСС.

Цена вырастет на 4 рубля и составит 19 рублей за участок. Городские власти объяснили, что это необходимо ради того, чтобы сохранить пропускную способность дороги и обеспечить жителям гарантированное время поездок. Если загрузка будет уменьшаться, то и тариф будет снижен.

При этом уточняется, что взиматься оплата за проезд будет по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Все остальное время — 70 процентов суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники — передвижение по МСД останется бесплатным.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится новая платная автотрасса. Длина дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово, составит 18,6 километра. Трассу планируется построить за четыре года, предварительная стоимость объекта — 77,5 миллиарда рублей. Расчетная скорость движения — 120 км/ч, плановая среднесуточная интенсивность — 23 тысячи транспортных средств в первый год эксплуатации. Если дорогу построят, то она станет пятой по счету платной трассой в городе с учетом уже существующих (Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона) и строящихся.