Водителей предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных, об этом сообщает РИА Новости.

Гражданин должен в течение десяти дней подать сведения о смене фамилии, имени, отчества и прописки. В противном случае его ждет взыскание от полутора до двух тысяч рублей по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ. Для должностных лиц штраф составляет от 2 до 3,5 тысячи рублей, для юрлиц — от 5 до 10 тысяч.

В госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством без внесения изменений считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неправильное хранение шин. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных шин в подъездах жилых домов, если они мешают проходу или создают угрозу для соседей.