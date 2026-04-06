В РФ на продажу выставили новую Toyota Camry 2012 года

Как выяснила "Российская газета", в Кемеровской области на продажу выставили Toyota Camry, которая с 2012 года проехала всего 17 800 км. Владелец просит за свою машину 2 999 000 рублей.

"Один хозяин, новый автомобиль. Изготовлен в Японии, куплен за наличные у официального дилера в Новокузнецке. Достался по наследству от дедушки. Максимальная комплектация. Еще заводской целлофан на порогах и некоторых частях рулевого колеса. Шины соответствуют пробегу - еще с завода. На задних сиденьях еще никто не сидел", - говорится в объявлении.

Под капотом у Camry двигатель 2,5 литра, который выдает 181 л.с. Коробка - автомат. Привод - передний.

