Еще в одном городе запретили прокатные электросамокаты

В городском округе Люберцы был введен запрет на использование электросамокатов. Об этом сообщает 360.ru.

По заявлению городских властей, это связано с ростом аварийности — в 2025 году в Люберцах произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, один взрослый лишился жизни. Кроме того, вместо заявленных 1,5 тысячи самокатов в городе появилось более 3,5 тысячи.

Начальник управления транспорта Александр Бобылев указал, что кикшеринговые компании не передают данные о нарушителях в ГИБДД и муниципалитет. «Мы не против электросамокатов, но кикшеринговые компании должны подписать соглашение. Оно обяжет их соблюдать правила парковок и передавать нам данные о том, кто управляет самокатом, для совместного привлечения нарушителей к ответственности», — уточнил он. Запрет будет действовать до тех пор, пока компании не подпишут соглашение.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выразила уверенность, что запрет на сервисы по прокату средств индивидуальной мобильности (СИМ), который происходит в Подмосковье, не распространится на столицу. В Москве, в пределах как «старой», так и Новой, сервисы кикшеринга продолжат работу, заверила эксперт.

Убрать СИМ на центральных улицах города хотят в Санкт-Петербурге. Как считают в местном комитете по транспорту, тротуары в историческом центре Северной столицы не соответствуют ГОСТ для передвижения на электросамокатах.