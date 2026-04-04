Японские власти хотели помочь, но вместо этого навредили автопрому

По этой причине кроссовер Nissan Ariya, в электросистеме которого применяются батареи китайской компании CATL, станет менее интересен покупателям. Власти страны изменили правила субсидирования покупки электромобилей. Теперь чиновники оценивают модели по балльной системе, и максимальный дисконт полагается покупателям, которые выберут технику с тяговыми батареями японского производства.

По этой причине кроссовер Nissan Ariya, в электросистеме которого применяются батареи китайской компании CATL, станет менее интересен покупателям. Если ранее ранее на модель распространялась субсидия 1,29 млн иен, то теперь размер дотации уменьшился до 1 млн иен.

Продукцию CATL используют многие мировые автопроизводителя. Хотя, например, Toyota для внутреннего рынка предпочитает применять батареи PES (Prime Planet Energy & Solutions), то есть совместного предприятия компаний Toyota и Panasonic.

Новые правила направлены на то, чтобы создать искусственный барьер для китайских электрокаров. Так, например, на автомобили марки BYD прежде распространялись льготы от 350 тыс. до 400 тыс. иен, но теперь их размер снижен до 150 тыс. иен.

