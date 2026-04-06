Почему новая Omoda C5 стоит дешевле прежней

«Авторевю»: в России наладили выпуск кроссоверов Omoda C5. Производителем рестайлинговых кроссоверов Omoda C5 является ООО «АГК», сообщает издание «Авторевю». Уточняется, что с февраля на заводе АГР в Калуге автомобили выпускают со сваркой и окраской кузовов. Это позволило снизить стоимость модели.

С локальной сборкой связана ограниченная цветовая гамма: в первое время будут доступны черные, белые и серые машины, позже появятся красные и серебристые, притом окраска на заводе в Калуге отличается от китайской более ­толстым слоем.

Оцинковка присутствует на всех внешних панелях, кроме крыши и днища. Кроме того, в цепочку производства включена также дополнительная обработка скрытых полостей антикором.

Габариты обновлённого Omoda C5 составляют 4545 мм в длину, 1824 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Дизайн кроссовера выполнен в стиле флагманской модели C7.

Так, передние светодиодные фары обрели более динамичные очертания, а задние получили фирменный рисунок в виде молнии.

Модель сохранила узнаваемый силуэт с «парящей» крышей, но обзавелась «агрессивным» задним бампером, новыми колесными дисками и аэродинамичными зеркалами.

