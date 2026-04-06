Volkswagen планирует выпустить пикапы для США на платформе MQB

Концерн Volkswagen рассматривает возможность создания нового пикапа для американского рынка, что может стать стратегическим шагом в привлекательном сегменте. Модели, вероятно, будут относиться к B- и C-классам, базироваться на платформе MQB и оснащаться двигателем 2.0 TSI, возможно, с гибридной опцией. Производство может быть организовано в США, что позволит избежать высоких тарифов и укрепить позиции бренда. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Руководитель Volkswagen Group в Северной Америке отметил, что компания не исключает выпуск такого автомобиля. Рассматриваются различные варианты, от компактных до среднеразмерных пикапов, где конкуренция в последнее время усиливается. Этот подход может помочь VW занять нишу в более доступных сегментах, особенно после ухода с рынка Hyundai Santa Cruz.

Использование платформы MQB с несущим кузовом и двигателя EA888 позволит снизить затраты и ускорить процесс разработки. Сегмент пикапов в США остаётся высокодоходным, хотя в полноразмерном классе лидируют Ford и Chevrolet. Volkswagen может сосредоточиться на моделях, конкурирующих с такими автомобилями, как Ford Maverick.

Если проект получит одобрение, это ознаменует возвращение Volkswagen в сегмент, который бренд долгое время игнорировал. Такое решение способно усилить конкуренцию среди бюджетных пикапов и потенциально изменить рыночную динамику в США, открывая новые возможности для роста.