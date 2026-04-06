Почти половина российских транспортных компаний внедрили ИИ

Заместитель министра транспорта Борис Ташимов во время Международного транспортно-логистического форума сообщил, что уже более 45% организаций отрасли в той или иной мере применяют искусственный интеллект (ИИ). Среди популярных направлений: обработка неструктурированных данных, машинное зрение, прогностическая аналитика и распознавание речи.

Минцифры разрабатывает рамочный закон об ИИ, который закрепит общие принципы. Параллельно готовится закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его планируют принять в текущем году, а с 2028 года компании, работавшие в экспериментальных режимах, смогут полноценно использовать свои технологии.

Ключевой проблемой остается масштабирование: не хватает единых стандартов и механизмов передачи опыта между регионами и компаниями. Новые законы должны решить эту задачу, отметил Ташимов.