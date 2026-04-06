В РФ возник ажиотажный спрос на масштабные копии автомобилей времен СССР

В России наблюдается настоящий бум среди коллекционеров, увлеченных миниатюрными копиями советских автомобилей. Как сообщает Motor, такая популярность привела к тому, что некоторые энтузиасты выставляют на продажу свои сокровища - автомобили в масштабе 1:43 - по весьма внушительным ценам.

На одной из известных онлайн-площадок по размещению объявлений можно встретить, например, черный седан ГАЗ-24 "Волга" стоимостью 150 тысяч рублей. Не менее интересен и пикап "Москвич", выполненный в цветах "Аэрофлота" и относящийся к середине 70-х годов, который оценивается в 43 тысячи рублей.

Особое внимание коллекционеры уделяют моделям редких окрасов, в частности, бутылочного оттенка. Существуют ценители, которые специализируются исключительно на сборе автомобилей именно этого цвета. В качестве примера можно привести темно-зелёный ВАЗ-2101 "Жигули" 1979 года, цена которого составляет 14 тысяч рублей.

Еще один пример впечатляющей стоимости - масштабная копия внедорожника ВАЗ-2121 "Нива" в масштабе 1:43. Модель 1988 года выпуска, окрашенная в желтый цвет и укомплектованная прицепом "Скиф", предлагается за 120 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ вспомнил все заблуждения о "Ниве" в день ее рождения.