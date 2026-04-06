Названа цена нового Volkswagen Tiguan из КНР после повышения утильсбора

«За рулем»: Volkswagen Tiguan после повышения утильсбора подорожал с 4 до 6 миллионов рублей.

Как сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на эксперта Александра Виноградова, машины для китайского рынка ничем принципиально от «европейцев» не отличаются. Более того, в представленном экземпляре панель приборов уже русифицирована, а для работы навигатора и интеграции со смартфонами достаточно установить адаптер.

До вступления в силу новых ставок утилизационного сбора версия Tiguan R-Line из КНР предлагалась российским покупателям примерно за 4 млн рублей. Теперь же аналогичный автомобиль оценивается уже в 6 миллионов рублей.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов отмечает, что именно новые ставки утилизационного сбора, вступившие в силу, стали ключевым фактором роста стоимости популярного кроссовера.

По его оценке, изменения в регулировании напрямую отразились на конечной цене автомобиля для покупателей.