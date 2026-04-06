В России энтузиасты превратили обычный ВАЗ-21099 в уникальный дрэг-кар с роторным двигателем, который удивил даже опытных соперников. Машина прошла десятки доработок и испытаний, став символом инженерной смелости и нестандартного подхода к автоспорту.

Как все начиналось

В начале 2000-х братья Роман и Олег решили создать не просто гоночную машину, а нечто особенное. Стандартный ВАЗ-21099 быстро перестал их устраивать, и они рискнули — купили редкий автомобиль с роторным двигателем Ванкеля в плачевном состоянии. Новый мотор собрали в DTT Motorsport с использованием вала от Mazda RX-8, и машина начала побеждать на заездах.

Легкий и необычный кузов

Чтобы снизить вес и повысить скорость, ВАЗ-21099 заменили на «Таврию» ЗАЗ-1102 1988 года. Кузов полностью переработали: удалили лишнее, усилили слабые места и занизили крышу на 15 см. Итоговый вес — 650 кг при 230 л.с. — позволял выигрывать большинство заездов. Безопасность обеспечил каркас, а переднюю и заднюю подвеску сделали индивидуально с использованием мотоамортизаторов YSS.

Мощный и надежный мотор

Двигатель трижды пережил капитальный ремонт из-за экспериментов с закисью азота, гидроударами и перекрутами до 12 000 оборотов. Итоговая конфигурация: вал от Mazda RX-7, облегченные роторы от RX-8, блок управления «КОРВЕТ М11.3х» и секвентальная коробка Ivars Motorsport. Машина работает на спортивном бензине и выдает 310 л.с.

Минимализм в салоне и рекорды на трассе

Салон аскетичен: ковш, карбоновые карты дверей, гидравлический ручник и поликарбонатное лобовое стекло. В такой конфигурации автомобиль показал лучшее время на четверть мили — 11,302 секунды на трассе в Быково.

ROTARY TEAM доказали: даже из неожиданных компонентов можно собрать машину, которая удивит всех на трассе.