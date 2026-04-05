Тюнеры превратили Nissan Murano в внедорожник для города

Автомобиль снова появится в Японии, но теперь в виде американской версии, ввозимой по новому торговому соглашению. Это избавляет от необходимости проводить местные испытания. Первые поставки запланированы на начало 2027 года. Однако тюнинг-ателье Kuhl Racing уже включилось в работу и представило заниженную версию внедорожника, адаптированную для городских дорог. Об этом сообщает Carscoops.
На тизерных изображениях, опубликованных Kuhl Racing, хорошо видна заниженная посадка автомобиля. Её обеспечивает регулируемая подвеска. Дорожный просвет уменьшается на 60−70 миллиметров — до уровня стандартного Nissan GT-R. Получается, что семейный внедорожник Murano становится таким же низким, как знаменитый спорткар.
Отдельного внимания заслуживают кованые легкосплавные диски, доступные в размерности 21 или 22 дюйма. Ателье Kuhl Racing предлагает два варианта: Verz-Wheels VRF01 с семью спицами и двухсоставные Verz-Wheels KCV04, имеющие десять спиц.