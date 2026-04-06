Гиперкар Valhalla может затмить Ferrari

Aston Martin приступила к доставке клиентам гиперкара Valhalla — самого важного автомобиля в истории британской марки, сообщает Yahoo Finance.

Напомним, Вальгалла — это чертог павших воинов в германо-скандинавской мифологии. Стартовая цена машины — чуть более $1 млн, всего будет выпущено 999 экземпляров. Valhalla оснащена гибридной силовой установкой на базе 4-литрового V8 с тремя электромоторами (суммарная отдача — 1064 л.с.). Машина способна генерировать более 600 кг прижимной силы за счёт активной аэродинамики. Автомобиль может проехать около 14 км только на электричестве — этого достаточно для передвижения по центральным зонам европейских городов.

С финансовой точки зрения Valhalla — это спасательный круг для Aston Martin. Компания, которая годами привлекала капитал, чтобы оставаться на плаву, получит от продажи 999 машин более $1 млрд выручки.

Как отмечают создатели машины, Valhalla — это не просто гиперкар, а доказательство концепции: Aston Martin наконец может конкурировать с лидером рынка гиперкаров Ferrari на её поле.