Тюнинг-ателье превратило Ford F-450 в 11-местный лимузин за 32 млн рублей

Тюнинговый Ford F-450 выставили на eBay за 400 тыс. долларов (примерно 32,1 млн рублей). Машина выглядела настолько странно, что её приняли за розыгрыш. Но это настоящий проект, хотя объявление уже закрыли. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

В основе конструкции — Ford F-450 Platinum 2020 модельного года, который сам по себе отличается внушительными габаритами. Однако ателье Stretch My Truck, реализовавшее этот проект, посчитало их недостаточными и, полностью оправдывая своё название, довело идею «большого» до крайности.

Интерьер сохранил все функции комплектации Platinum. Основное новшество — переработанная информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным дисплеем и дополнительными экранами, встроенными в спинки сидений для пассажиров. Также автомобиль оснастили электрорегулировкой сидений второго ряда и отдельными системами отопления и кондиционирования воздуха для задней части салона.

Ключевая особенность — специально разработанная подвеска, обеспечивающая независимую регулировку дорожного просвета для каждой оси. Именно этим объясняется низкая посадка автомобиля. В полностью поднятом положении F-450 движется на высоких 46-дюймовых шинах с двойными колёсами на задней оси. Для выполнения стандартных задач, включая буксировку, предусмотрена возможность использования более практичных 36-дюймовых покрышек.