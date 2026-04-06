GM запатентовала систему определения состояния водителя по походке

Автомобили будущего смогут оценивать состояние водителя до начала поездки, анализируя его движения при подходе к машине. General Motors запатентовала систему, которая с помощью камер и датчиков отслеживает походку человека, измеряя скорость, длину шага, устойчивость и траекторию, чтобы вычислить показатель, сигнализирующий о возможных нарушениях координации из-за алкоголя или усталости. Обработка данных осуществляется алгоритмами машинного обучения, включая нейросети LSTM, и при обнаружении отклонений автомобиль может предупредить водителя, предложить проверку или заблокировать управление, также система определяет намерение сесть за руль по открытию двери, что повышает точность и снижает ложные срабатывания. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Этот подход представляет собой новый уровень активной безопасности, где контроль начинается ещё до запуска двигателя, потенциально снижая аварийность и ужесточая стандарты. Если технология дойдёт до серийных моделей, автомобили могут стать фильтром для опасных водителей, но её массовое внедрение может столкнуться с вопросами приватности, что станет главным препятствием.