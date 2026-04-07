Nio представил гигантский электрокроссовер ES9

Китайский производитель электромобилей Nio готовится к запуску своего самого крупного и технологичного кроссовера ES9, который появится на рынке 9 апреля. Модель длиной 5365 мм оснащена 900-вольтовой архитектурой, развивает мощность до 520 кВт и способна проехать до 620 км на одном заряде, что подчеркивает её статус одного из передовых электрических SUV. Главными инновациями стали система steer-by-wire, активная подвеска SkyRide и комплекс автопилота с лидаром, радарами и собственным чипом, а фары могут проецировать изображения и видео, превращая автомобиль в мультимедийную платформу. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

С колесной базой 3250 мм и шестиместной компоновкой 2+2+2 ES9 предлагает просторный салон с натуральными материалами, включая дерево и кожу Nappa, а второй ряд оснащён креслами с функцией «нулевой гравитации». Пассажирам доступны отдельные экраны, холодильник и интеллектуальная мультимедийная система SkyOS, что усиливает комфорт для длительных поездок. Два электромотора мощностью 180 кВт спереди и 340 кВт сзади обеспечивают высокую динамику, а батарея ёмкостью 102 кВт/ч поддерживает запас хода до 620 км по циклу CLTC, что соответствует современным стандартам премиальных электромобилей.

Nio ES9 демонстрирует, как китайские бренды задают новые тенденции в сегменте больших электрических SUV, делая ставку на технологии, комфорт и цифровые решения. Эта модель позиционируется как прямой конкурент не только Tesla, но и будущих немецких премиум-моделей, подчёркивая растущую конкуренцию на мировом рынке электромобилей.