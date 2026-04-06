Xiaomi SU7 получил усиленную защиту батареи и прошел жесткие испытания

Китайский производитель Xiaomi представил инновационные меры безопасности для аккумулятора своего электроседана SU7, выделив усиленную конструкцию, которая минимизирует риски повреждений в ходе эксплуатации. В основе защиты лежит балка прочностью 1500 МПа, размещённая перед батарейным блоком и предназначенная для отталкивания препятствий, таких как камни. Дополнительно внедрены энергопоглощающая рама и износостойкое покрытие, повышающее устойчивость к проколам и коррозии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Испытания подтвердили эффективность этих решений: модель SU7 Max прошла экстремальный тест с проколом полностью заряженной батареи при высокой температуре около 55 градусов. В результате система предотвратила тепловой разгон, исключив возгорание или взрыв. Это демонстрирует серьёзный подход компании к безопасности, сочетающий технологические инновации с комплексной защитой ключевых компонентов электромобиля.

Xiaomi стремится соответствовать стандартам лидеров рынка, где безопасность батареи становится критическим фактором. Такие инженерные разработки могут вскоре стать отраслевой нормой, подчёркивая важность надёжности в развитии электрического транспорта.