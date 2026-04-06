Новое ПО Xpeng анализирует плавность езды с помощью «виртуального кофе»

Xpeng запустил приложение с "электронным кофе" для оценки автопилота в реальных условиях
Китайский производитель электромобилей Xpeng представил уникальное приложение для оценки работы систем помощи водителю, использующее виртуальный показатель «электронного кофе». Во время поездки оно отслеживает резкие манёвры, такие как ускорения, торможения и повороты, снижая уровень кофе при агрессивной езде, чтобы наглядно демонстрировать комфорт. После завершения маршрута пользователь получает детальную статистику по всем зафиксированным событиям, доступную через мини-программу в WeChat для тех, кто хочет проверить автопилот в реальных условиях. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Этот подход помогает сделать сложные параметры поведения автомобиля более доступными для обычного водителя, упрощая восприятие технологий. Запуск сервиса совпал с обновлением системы Xpeng, которое включает новую версию автопилота и расширенные функции, такие как движение без навигации в городе, улучшенное распознавание объектов и более эффективные алгоритмы парковки.
Таким образом, Xpeng фокусируется не только на развитии технологий, но и на их удобстве для пользователя, превращая сухие данные в понятный инструмент. Идея с «электронным кофе» — это попытка сделать автопилоты ближе и понятнее массовому потребителю, что подчёркивает стратегический акцент компании на доступности инноваций.