В Приморье снизилась стоимость автомобильных страховок

Средняя цена обязательной страховки в 2025 году снизилась на 5% и составила 7,6 тыс. рублей. В то же время средний размер выплат по ОСАГО вырос почти на 14 тыс. рублей, достигнув 152,4 тыс. рублей.

Об этом сообщили в пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. Отмечается, что при этом общий объем сборов в сегменте автострахования почти не изменился по сравнению с 2024 годом и сохранился на уровне 6,8 млрд рублей.

За прошедший год было приобретено порядка 664 тыс. полисов ОСАГО — это на 62 тыс. больше, чем годом ранее. Общая сумма страховых премий достигла 5 млрд рублей. Средняя цена обязательной страховки снизилась на 5% и составила 7,6 тыс. рублей. В то же время средний размер выплат по ОСАГО вырос почти на 14 тыс. рублей, достигнув 152,4 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России, количество оформленных полисов каско увеличилось на 26% и составило 141 тыс. На добровольное автострахование автомобилисты региона направили 1,8 млрд рублей. Средняя стоимость каско снизилась на 4,6 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом и составила 13 тыс. рублей. При этом средний размер страховой выплаты по каско вырос до 251,8 тыс. рублей, что на 31,4 тыс. рублей больше показателя предыдущего года.

Заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Денис Давыдов сообщил, что в дальнейшем ожидается рост средней выплаты по ОСАГО. По его словам, это связано с изменениями в правилах расчета затрат на ремонт: при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если их цена ниже оригинала на 70% и более (ранее порог составлял 80%). Кроме того, стоимость расходных материалов будет рассчитываться на основе рыночных цен без учета скидок. Предполагается, что такие нововведения помогут сократить число споров между страховщиками и клиентами.