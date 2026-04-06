На продажу выставили новый ВАЗ-2107 за 690 тысяч рублей

Как выяснила "Российская газета", в Смоленске на продажу выставили ВАЗ-2107, который с 2011 года проехал всего 14 707 км. Владелец просит за свою машину 690 тысяч рублей.

© Российская Газета

"Один хозяин. Только летняя эксплуатация (поездки на дачу). Гаражное хранение. Не бит, не крашен, ржавчины нет. Все родное. Кузов обработан. Новый АКБ. Состояние и запах нового автомобиля", - говорится в объявлении.

Под капотом у ВАЗ-2107 стоит двигатель 1,6 литра, который выдает 72 л.с. Коробка - механика, привод - задний.

