Гаражное хранение: на продажу выставили новый ВАЗ-2107 за 690 тысяч рублей
Как выяснила "Российская газета", в Смоленске на продажу выставили ВАЗ-2107, который с 2011 года проехал всего 14 707 км. Владелец просит за свою машину 690 тысяч рублей.
"Один хозяин. Только летняя эксплуатация (поездки на дачу). Гаражное хранение. Не бит, не крашен, ржавчины нет. Все родное. Кузов обработан. Новый АКБ. Состояние и запах нового автомобиля", - говорится в объявлении.
Под капотом у ВАЗ-2107 стоит двигатель 1,6 литра, который выдает 72 л.с. Коробка - механика, привод - задний.
