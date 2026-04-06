В Оренбурге полицейские перешли на электрокары для патрулирования

Автопарк полиции Оренбурга пополнился электромобилями. Их будут использовать для патрулирования набережной реки Урал и улицы Советской в выходные и праздничные дни, рассказали в ведомстве.

Электрокары развивают скорость до 25 км/ч, а запас хода составляет 60 км. При патрулировании на указанных участках скорость ограничат до 15 км/ч. Транспорт заряжается от обычной розетки.

В полиции региона подчеркнули, что эти компактные и маневренные машины позволят сотрудникам ППС быстро реагировать на вызовы и задерживать нарушителей.