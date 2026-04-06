Топ-10 кроссоверов, которые покажут на Пекинском автосалоне

На автосалоне в Пекине, который откроет свои двери в конце апреля, дебютирует большое количество кроссоверов. Некоторые из них вполне могут добраться и до нашей страны. "Российская газета" рассказывает о самых интересных новинках.

На масштабной выставке тон будут задавать новинки китайских автогигантов. Одной из ключевых премьер станет дебют обновленного гибридного SUV Li Auto L9. Длина кроссовера увеличена на 82 мм, в оснащение вошла адаптивная пневмоподвеска с системой управления каждым колесом по отдельности. Емкость тяговой батареи увеличилась на 40% - с 52,3 до 73 кВт·ч. Появилась также поддержка сверхбыстрой зарядки 5C.

Компания GAC анонсировала для Пекинского автосалона новый кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой и "цифровым шасси". На сегодня новая модель известна под названием T75. Кроме гибридного привода модель получит передовые системы помощи водителю от Huawei, электронное рулевое управление и систему электронного торможения.

Марка XPeng покажет флагманский кроссовер GX. Ожидаются два исполнения - электрическое (BEV) и с увеличенным запасом хода (EREV). Анонсированы поддержка технологии 5C для сверхбыстрой зарядки, система автономного вождения уровня L4 и система самообучения бортовой электроники на основе имеющегося опыта.

Концерн Volkswagen запланировал премьеру полноразмерного кроссовера AUDI E7X, разработанного совместно с SAIC. Электрическому кроссоверу выделили установку с двумя моторами. В зависимости от модификации их совокупная отдача достигает 402 или 670 л.с. Тяговые батареи от CATL доступны также в двух вариантах емкости - 100 кВт·ч и 109,3 кВт·ч.

Еще одна новинка от немецкого концерна - большой кроссовер ID. ERA 9X, выполненный в новой фирменной стилистике марки. Силовая установка построена здесь по схеме последовательного гибрида. Будут предложены задне- и полноприводные исполнения с запасом чисто электрического хода от 267 до 340 км.

Компания Aito представит обновленный кроссовер M9 в гибридном и электрическом исполнениях. Гибридный вариант EREV оснащен 1,5-литровым двигателем-генератором на 152 л.с., двумя электромоторами суммарной мощностью 496 л.с. и тяговой батареей на 42 или 52 кВт·ч, что дает запас хода на электротяге 225 или 275 км соответственно по циклу CLTC. В оснащение входит "умная" пневмоподвеска, способная заранее подстраиваться под профиль дороги.

Компания Leapmotor привезет на мотор-шоу флагманский трехрядный кроссовер D19. Модель дебютирует в двух версиях: гибридной (EREV) и полностью электрической (BEV). В первом случае используется 800-вольтовая архитектура с тяговой батареей на 80,3 кВт·ч и запасом хода на электротяге 500 км по циклу CLTC. Суммарно два электромотора развивают 544 л.с. В электрической версии задействована 1000-вольтовая архитектура, три электромотора и батарея на 115 кВт·ч. Отдача установки составляет 734 л.с.

Еще одна важная новинка в сегменте кроссоверов - BYD Datang. Ожидается гибридная и полностью электрическая версии. В электрической версии может быть два двигателя, что обеспечивает полный привод. Заднеприводный вариант с электродвигателем мощностью 408 л. с. имеет запас хода 950 км. Батарея Blade поддерживает систему супербыстрой зарядки. Шасси идет с системой подруливания задних колес.

BMW покажет на Пекинском автосалоне модель iX3 нового поколения с удлиненной колесной базой. Анонсированы двухмоторная система eDrive шестого поколения с совокупной отдачей 469 л.с. и 645 Нм, тяговая батарея емкостью 108 кВт·ч, 800-вольтовая электрическая архитектура и возможность быстрой зарядки.

Электрический кроссовер Nio ES9 дебютирует в столице КНР с набором передовых электронных решений. Это очень большой SUV - по габаритам (5365х2029х1870 мм) он уступает только Cadillac Escalade (всего 17 мм), а по межосевому расстоянию (3250 мм) превосходит "американца". Суммарная отдача двухмоторной установки составляет 697 л.с. и 700 Нм. Аккумулятор на 102 кВт·ч поддерживает технологию быстрой замены батареи и сверхбыструю зарядку.