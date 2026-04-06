Продажи автомобилей в России идут вверх

На прошедшей неделе на учет встало чуть более 31 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем неделей ранее. Рост по отношению к аналогичной неделе прошлого года составил 27%, об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В сегменте легких коммерческих автомобилей также наблюдается рост. Динамика по отношению к предыдущей неделе +21%, а абсолютный показатель превысил 1,5 тыс единиц. По отношению к АППГ по-прежнему большой минус (-22%).

В сегменте грузовых автомобилей рынок закрепился выше отметки в 1000 единиц (-1% к предыдущей неделе и -15% к аналогичной неделе прошлого года).

Сегмент мототехники продолжает демонстрировать взрывной рост - за неделю на учет встало 2274 новых мотоцикла. Это на 32% больше, чем на предыдущей неделе и на 24% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Эксперт Целиков так объясняет тенденцию. На предыдущей неделе понедельник и вторник были "закрывающими квартал". В эти дни традиционно у дилеров наблюдается максимальная "выдача" автомобилей для получения бонусов. Поэтому более точно понять, сохраняется ли рост авторынка в апреле, узнаем в следующий понедельник. В марте авторынок вырос на 31%.