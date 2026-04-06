Не самый быстрый, но лучший: в чем секрет успеха Lexus RX

В сегменте премиальных кроссоверов Lexus RX 2026 года демонстрирует выдающуюся универсальность, сочетая комфорт, надёжность и практичность, что подтверждает его сбалансированность. Автомобиль базируется на репутации бренда Lexus, входящего в Toyota, с высоким качеством сборки, продуманным интерьером и комфортной подвеской, идеально подходя для повседневного использования и семейных поездок. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Lexus

Доступные силовые агрегаты включают четырёхцилиндровые двигатели, в том числе гибридные варианты. Базовый мотор развивает 275 лошадиных сил, а подключаемая гибридная версия выдаёт примерно 304 л.с., позволяя проезжать до 60 километров исключительно на электротяге, хотя динамика не является главным преимуществом модели.

Владельцы подчёркивают, что RX ориентирован на комфортное и спокойное вождение, а не на спортивный стиль. Оснащение соответствует премиальному уровню: мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, продвинутые системы помощи водителю и качественная акустика.

Просторный салон и вместительный багажник делают этот кроссовер удобным для повседневных задач. Таким образом, Lexus RX остаётся выбором для тех, кто ищет надёжный и комфортный SUV без компромиссов.