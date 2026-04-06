Chevrolet Camaro с турбиной Boeing T50 выставили на продажу

На аукционе Bring A Trailer в США появился необычный Chevrolet Camaro 2010 года, оснащённый авиационным турбодвигателем Boeing T50 и режимом форсажа. Этот кастомный проект, известный как Turbinaro, предлагает экстремальные впечатления, далёкие от обычных автомобилей, при текущей ставке около 25 000 долларов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Автомобиль создавался примерно девять лет, а позже был доработан блогером Cleetus McFarland, после чего сменил владельца и оказался на продаже. Вместо стандартного двигателя внутреннего сгорания здесь используется реактивный агрегат, работающий на авиационном топливе, с высокой производительностью и значительным уровнем шума. Трансмиссия представляет собой трёхступенчатую автоматическую коробку, дополненную карбоновыми элементами, усиленной системой охлаждения и модернизированным рулевым управлением.

Turbinaro оснащён уникальной системой управления, включая отдельную панель для работы турбины, что подчёркивает его инженерную сложность. Этот проект не предназначен для повседневного использования, его ценность заключается в уникальности и экспериментальном характере, привлекающем коллекционеров и энтузиастов. Подобные инициативы также поддерживают интерес к модели Camaro, чьё будущее остаётся неопределённым.

Camaro с реактивным двигателем демонстрирует, насколько далеко может зайти автотюнинг, фокусируясь на эмоциях и шоу, а не на практичности. Это делает автомобиль частью культуры, выходящей за рамки обычного транспорта, и подчёркивает его роль как инженерного достижения.