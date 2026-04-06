Названы топ-6 удлиненных иномарок, которые идут в РФ из КНР

Автоэксперт Дмитрий Рогов поделился списком из шести удлиненных автомобилей, ввозимых из Китая, которые пользуются популярностью у россиян. Эти модели отличаются доступной ценой, при этом некоторые из них подпадают под льготные ставки утильсбора.

Среди наиболее востребованных машин можно выделить BMW X1 L (Long) с мотором 1.5 литра на 136 л.с., стартовая цена которого составляет от 3 млн рублей. Также популярностью пользуется BMW 320Li с двигателем 2.0 на 156 л.с., который обойдется чуть дороже - от 3,5 млн рублей, рассказывает Дмитрий Рогов в беседе с Motor.

В список также вошли Audi A3L (от 2,5 млн рублей), Volkswagen Tiguan L Pro (от 4,5 млн рублей), BMW X3L (от 7 млн рублей) и Audi Q5 (от 6,2 млн рублей). Последние три модели обычно заказывают новыми, так как они попадают под повышенный утильсбор из-за мощных двигателей.

Несмотря на то, что удлиненный кузов может не вызывать восторга у всех покупателей, ключевую роль при выборе иномарки играет цена. Такие машины стоят заметно дешевле европейских аналогов со стандартной колесной базой.

Ранее "РГ" назвала 10 самых надежных автомобилях бизнес-класса.