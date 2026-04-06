Анонсирован новый флагманский внедорожник от Haval

В объективы шпионских камер попал новый внедорожник Haval с угловатым дизайном и шестью посадочными местами. Модель под внутренним кодовым названием C06, как ожидается, поступит в продажу в конце 2026 года и станет новым флагманом в расширяющемся модельном ряду Haval.

На кадрах можно увидеть "квадратный" профиль внедорожника с массивной передней частью, прямоугольными фарами и полузакрытой решеткой радиатора. На крыше установлен лидар, а камеры расположены рядом с передними крыльями.

По данным CarNewsChina, длина превышает 5 метров, а ширина составляет около 2 метров. Салон рассчитан на 6 человек. Внутри можно разглядеть двухспицевое рулевое колесо и рычаг переключения передач на рулевой колонке.

Ожидается, что в новом внедорожнике будет использоваться подключаемая гибридная установка Hi4-T, сочетающая 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом и два электромотора. Однако другие характеристики, такие как запас хода, показатели производительности и цена, пока остаются загадкой и будут раскрыты ближе к старту продаж.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае началась подготовка к дебюту нового внедорожника от GAC.