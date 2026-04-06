Volkswagen готовит еще один кроссовер «новой эры»

Концерн Volkswagen анонсировал очередной новейший паркетник, который адресован китайскому рынку. Презентацию модели проведут через пару недель.

© Колеса.ру

Еще весной прошлого года на Шанхайском автосалоне представили три концепта под брендом Volkswagen – седан ID.Aura, кроссоверы ID.Evo и ID.Era. Тогда же сообщалось о том, что все они являются предвестниками серийных моделей, разработанных специально для Китая разными совместными предприятиями. В конце марта года нынешнего конвейерные воплощения паркетников вышли на рынок. Шоу-кар ID.Evo превратился в электрокросс VW ID.Unyx 08 производства Volkswagen Anhui (проект немцев и фирмы JAC), а из ID.Era получился гибрид VW ID.Era 9X от SAIC Volkswagen. Так вот теперь свою модель «новой эры» анонсировала компания FAW Volkswagen. И это вовсе не седан, а снова кроссовер!

Впрочем, в китайском подразделении концерна Volkswagen теперь называют ID.Aura семейством. И обещают, что в текущем году совместное предприятие FAW Volkswagen выпустит две модели этой линейки. То есть одноименный концептуальный седан еще может стать серийным.

Товарное имя грядущего паркетника от FAW Volkswagen пока не объявлено. Сообщается, что модель представляет собой электрокар, в основе которого лежит платформа CEA с 800-вольтовой архитектурой, созданная совместно с фирмой Xpeng. К слову, на той же «тележке» построен и ID.Unyx 08. Среди особенностей внешности будущего кроссовера – гладкий «нос», двухэтажная головная оптика, полускрытые ручки дверей. Паркетнику также достанется автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Размеры еще не озвучены, информации о технике тоже нет. Для сравнения, длина Volkswagen ID.Unyx 08 равна 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, колесная база – 3030 мм. Этот кроссовер доступен с задним (313 л.с.) или двухмоторным полным приводом (503 л.с.), ему положена батарея емкостью 82 или 95 кВт*ч. Запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 630 до 730 км по китайскому циклу CLTC.

Презентацию электрического кроссовера семейства ID.Aura проведут 21 апреля в рамках специального мероприятия концерна Volkswagen для СМИ. А публичную премьеру новинка может справить на Пекинском автосалоне, которые откроется 24 апреля.