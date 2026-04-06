Житель Подмосковья три года мучается с продажей индийского Bajaj

В Сергиевом-Посаде автовладелец 3 года не может избавиться от индийского Bajaj Qute. Мужчина, называющий себя единственным владельцем транспортного средства, разместил объявление на профильном сайте Авто.ру и рассказал о своей «рабочей лошадке».

«Машина не битая, едет бодро. Замена масла 1 тыс. км. назад. Новый аккумулятор, заменены рулевые наконечники. Есть автономный отопитель. С ней отдам два комплекта резины и тормозные колодки. Масло не ест, расход 4л/100. В машине установлена магнитола. За 2 года пробег 13,5 тыс. С глупыми вопросами не обращаться», – сообщил продавец.

Отмечается, что автомобиль выпущен в 2018 году. Владелец выставил его на продажу в ноябре 2022 года. Но судя по всему, желающих купить машину пока нет.

Bajaj Qute представляет собой квадрицикл, то есть находится где-то между автомобилем и мотоколяской. Для управления им в России требуются водительские права с открытой категорией «B1».

Продажи Bajaj Qute в России стартовали осенью 2016 года. Дистрибьютором выступала компания «Ист Вест Моторс». На старте базовая версия квадрицикла с пленками на окнах вместо стекол стоила около 330 — 337 тыс. рублей, а версия с полноценными стеклами и отопителем оценивалась примерно в 390 тыс. рублей.

Технически Qute представляет собой четырехместный хетчбэк длиной всего 2752 мм и шириной 1312 мм. Он оснащается одноцилиндровым бензиновым двигателем объемом 217 куб. см, который выдает 13,5 л.с. Максимальная скорость составляет 70 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле не превышает 2,8−3 л. на 100 км.

Позиционировался Qute в первую очередь как коммерческий транспорт для служб доставки, курьеров, прокатов и такси, однако его могли приобретать и частные лица.

Продажи модели в России прекратились в 2020 году. Дистрибьютор принял решение не поставлять больше квадрициклы в РФ, и модель исчезла из официальных прайс-листов.