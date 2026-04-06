Прошла премьера обновленной Lada Niva Bronto в Тольятти

АвтоВАЗ представил обновленный вариант внедорожника Lada Niva Bronto с новым дизайном. Три автомобиля в новых оттенках кузова отправились в автопробег по Тольятти, посвященный 49-летию со старта производства легендарного отечественного внедорожника.

На фотографиях, опубликованных пресс-службой предприятия, видно, что машины получили новый пластиковый обвес и переработанную решетку радиатора. Она стала больше и имеет сложный дизайн "сот". Вместо шильдика Lada теперь красуется отформованная надпись Bronto. Также изменены бамперы, а крепления в расширителях колесных арок выведены наружу.

Технически версия Bronto отличается от обычной Niva Legend наличием самоблокирующихся винтовых дифференциалов в мостах, усиленной задней осью, доработанными амортизаторами с увеличенным ходом и клиренсом до 240 мм. Двигатель остался прежним - 83-сильный мотор объемом 1,7 литра с пятиступенчатой "механикой" и постоянным полным приводом.

