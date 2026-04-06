MG готовит новый большой внедорожник Majestor: 213-сильный конкурент Fortuner

Крупный внедорожник MG Majestor выйдет на индийский рынок 20 апреля 2026 года, представляя собой новую флагманскую модель, которая заменит Gloster. Длина автомобиля превышает 5 метров, он оснащён 2,0-литровым битурбодизельным двигателем мощностью 213 лошадиных сил и крутящим моментом 479 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конструкция рамная, с полным приводом, что делает его прямым конкурентом Toyota Fortuner в сегменте больших внедорожников. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Модель будет доступна в версиях Sharp и Savvy, включая варианты с задним и полным приводом, а продажи осуществятся через стандартную дилерскую сеть MG. Ключевой особенностью является внедорожный потенциал: три блокировки дифференциала, десять режимов движения и система crawl control, что подчёркивает его готовность к сложным условиям. В салоне предлагаются такие опции, как 12,3-дюймовый экран, аудиосистема JBL, панорамная крыша, вентиляция и массаж сидений, а также система помощи водителю второго уровня.

Главным соперником Majestor станет Toyota Fortuner, долгое время доминирующая в этом классе, но новая модель превосходит её по размерам и оснащению, предлагая более современные технологии. Также в конкурентной борьбе участвуют Jeep Meridian, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tayron. Этот запуск демонстрирует, как китайские бренды проникают в премиальный внедорожный сегмент, и при конкурентоспособной цене модель может существенно повлиять на расстановку сил на рынке.