Перечислены автомобили, подорожавшие в России за неделю

В России за неделю подорожали автомобили 7 брендов. Индексация коснулась как популярных моделей отечественного производства, так и техники из КНР, причем в отдельных случаях прибавка к ценнику составила несколько сотен тысяч рублей. Цены выросли на модели Haval, «Москвич», Hongqi, Chery, сообщил Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные CARgument

© Motor.ru

Так рамный внедорожник Haval H5 в комплектация Premium 26PY прибавила 150 тыс. рублей, достигнув отметки в 4,35 млн рублей. Сразу на 300 тыс. рублей подорожали все версии Tank 500 2025−2026 годов выпуска. Кроме того, для гибридной версии Tank 500 HEV была отменена скидка в размере 200 тыс. рублей.

Модели бренда Hongqi также поднялись в цене: Hongqi HS3 стал дороже на 120 тыс. рублей, седан Hongqi H5 прибавил 170 тыс. рублей, а флагманский Hongqi H9 вырос в цене на 30 тыс. рублей. Обновленный «Москвич 3» 2026 года выпуска подорожал на 30−40 тыс. рублей.

Ряд производителей предпочли не поднимать прайс-листы, а отменить действующие скидочные программы. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max New лишился скидки в диапазоне 140−200 тыс. рублей, а Chery Tiggo 7L — дисконта в 100 тыс. рублей. Для кроссовера Wey 05 (Premium 24PY) отменили скидку в 450 тыс. рублей, а для модели Knewstar 001 скидки были снижены на 30 тыс. рублей.

На этом фоне некоторые бренды, напротив, увеличили или ввели новые скидки. Для Jetour Dashing 2026 года выпуска скидка выросла на 60 тыс. рублей и теперь составляет 150 тыс. рублей. Exeed RX (Urban 24PY) получил новую скидку в 300 тыс. рублей, а Voyah Passion (Standard 25PY) — дисконт в 470 тыс. рублей.

Chery Tiggo 9 2024−2025 годов выпуска теперь доступен со скидкой 250 тыс. рублей. Пикапы Foton Tunland V7 и Foton Tunland V9 (Prestige 25PY) обзавелись новой скидкой в 400 тыс. рублей на каждую модель.