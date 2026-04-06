Smart снова делает маленькие авто: дебют уже близко

В скором времени бренд Smart планирует возродить концепцию своих знаменитых городских микрокаров, представив новую модель Smart #2. Автомобиль, замеченный в ходе дорожных испытаний в Китае, официально дебютирует 24 апреля 2026 года на пекинском автосалоне, став самым компактным предложением марки за последние годы и направленным на укрепление её позиций на крупнейшем рынке электромобилей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Дизайн Smart #2 вдохновлён классическим ForTwo второго поколения, что отражает изменение стратегии компании. Модель отличается короткими свесами, компактным капотом, круглыми фарами и контрастной крышей. Несмотря на небольшие габариты, автомобиль выглядит более массивным благодаря широким аркам и крупным зеркалам, а порт зарядки, как показывают прототипы, размещён в переднем крыле.

Новинка построена на платформе ECA, разработанной совместно с Geely, при этом дизайн создавался командой Mercedes-Benz. Она оснащена одним электромотором на задней оси и батареей ёмкостью около 30 кВт/ч, с длиной примерно 2,7 метра и колёсной базой 1,9 метра, что делает её типичным городским электрокаром с акцентом на манёвренность и экономичность. В последние годы Smart увеличивал размеры своих моделей, переходя в более премиальные сегменты, но продажи в Китае остаются скромными — всего 2974 автомобиля за январь-февраль 2026 года.

Возвращение к компактному формату призвано привлечь новую аудиторию и усилить конкуренцию в сегменте доступных электромобилей, где уже доминируют китайские бренды. Этот шаг может стать ключевым для бренда в стремлении расширить своё присутствие на динамичном рынке.