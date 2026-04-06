Представлен новый шестиместный SUV Huajing S с системой Huawei HarmonyOS

На китайском рынке дебютировал флагманский кроссовер Huajing S, разработанный совместно SAIC-GM-Wuling и Huawei. Эта шестиместная модель с самого начала насыщена передовыми технологиями, включая операционную систему HarmonyOS и интеллектуальную систему вождения ADS Pro. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Автомобиль оснащён внутрисалонной системой LiDAR Limera, которая повышает безопасность и расширяет возможности взаимодействия. Салон с конфигурацией 2+2+2 ориентирован на комфорт пассажиров, а для задних рядов доступен потолочный развлекательный экран, что характерно для премиум-сегмента.

Техническую основу составляет гибридная система с батареей CATL, использующая продвинутую технологию, обеспечивающую запас хода на электротяге свыше 400 км и поддержку сверхбыстрой зарядки. Дополнительно применяются инновации, такие как комбинированные литий-натриевые элементы и улучшенная система управления батареей.

Официальная презентация модели состоится 7 апреля, где будут раскрыты дополнительные характеристики и цены. Huajing S демонстрирует стремительное развитие китайских SUV, где ключевую роль играют цифровые технологии и комфорт, представляя собой полноценную цифровую платформу на колёсах.