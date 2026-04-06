Нештрафуемый порог скорости на дороге не изменился

С 1 апреля этого года в России вступили в силу новые правила ГИБДД. Основное изменение - снижение порога превышения скорости на 10 километров в час. За превышение теперь грозит штраф в 1000 рублей. В некоторых СМИ, а также в различных соцсетях разошлась такая информация. Однако поспешим успокоить водителей. Ничего такого в силу не вступало.

У нас наказание за превышение скорости предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях: за превышение ее на 20 км/ч грозит штраф 750 рублей. Это единственная мера, которая давно действует в отношении таких нарушителей. Впрочем, желающих ее поправить хватает. Неоднократно с такими предложениями выступали Минтранс, многочисленные депутаты и законодательные собрания различных регионов. Причем предложения были совершенно разными: начать штрафовать за превышение скорости хотя бы на 1 км/ч (примерно такая погрешность у камер) или вернуться к прежней норме - с 10 км/ч.

И никогда такие предложения не проходили. МВД категорически против такого изменения. Это увеличит нагрузку на водителей не только материальную, но и физическую: постоянно смотреть на спидометр вместо того, чтобы следить за дорогой. На безопасность дорожного движения такое точно повлияет только в худшую сторону.

Но главное во всей это истории - непонятно, откуда взялось такое утверждение. КоАП у нас не менялся в этой части. Как там было прописано "за превышение скорости от 20 до 40 км/ч", так и осталось. С 1 апреля ничего не поменялось. Местное законодательство не может не соответствовать требованиям федерального. А наказуемые пороговые значения прописаны в КоАП.

Кроме того, стоит напомнить, что большинство аварий происходит не из-за превышения скорости, а по причине несоответствия скорости условиям дорожного движения. То есть стоит знак "60", водитель едет 50 км/ч, но туман, скользкая дорога… Превышения нет, а авария есть.