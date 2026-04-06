В московском ЦОДД рассказали о новых настройках ПО дорожных камер

Водителям рассказали об обновлении дорожных камер в одном городе. В московском ЦОДД рассказали о новых настройках программного обеспечения дорожных камер, в которых широко задействован искусственный интеллект. При этом уточняется, что нейросеть постоянно учится, а в сложных ситуациях просит инспектора дополнительно проверить материалы для исключения ошибочных «писем счастья».

По словам руководителя ЦОДД Москвы Михаила Кизлыка, сегодня ИИ используется для выявления непристёгнутых ремней безопасности, использования смартфонов во время езды и отсутствия шлема у мотоциклистов. На данный момент в мегаполисе установлено 3,7 тыс. устройств, которые способны фиксировать до 60 составов нарушений. Только в 2025 году камеры зафиксировали 37,7 млн нарушений.

Тем не менее, периодически комплексы фиксации распознают ошибочные нарушения. Например, если автомобиль «нарушителя» едет на эвакуаторе. В ведомстве не знают точное число таких «писем счастья», но проанализировали случаи, которые попали в публичное поле, и доработали софт: если камера распознаёт эвакуатор, то создаётся два штрафа, и в большинстве случаев постановление на легковую машину утилизируется.

«Мы добавили правило: если в кадр попадает эвакуатор, то нарушение отправляется на перепроверку», — отметил чиновник.

Также нейросеть ищет в потоке машины с заклеенными или видоизменёнными госномерами. Если такой находится, то нейросеть ищет в базах данных совпадения среди автомобилей, которые ездили по городу. Кстати, похожая схема широко применяется «Автодором» для поиска неплательщиков на платных трассах.

«После этого инспектору предлагается на выбор несколько вариантов фото, по которым он принимает решение, на кого оформить постановление», — отметил Кизлык.

Впрочем, эксперт по комплексам фиксации нарушений Григорий Шухман предупреждает, что широкое распространение ИИ может обернуться массовыми штрафами для добропорядочных водителей.

«Камеры фиксируют не нарушение, а лишь его признак. Ни один разработчик не гарантирует безошибочности измерений и видеоаналитики. Увлечение производителей и операторов камер нейросетями ведёт к тому, что естественный интеллект будет всё больше подменяться искусственным. Это может привести к увеличению числа случаев наказания невиновных за ошибки камер», — считает эксперт.

Формально все данные с дорожных камер должны проверяться инспекторами, но на деле постановлений слишком много, так что они не проверяют данные. Поэтому эксперты призвали ввести ответственность для должностных лиц за ошибочные автоштрафы.