В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser

В РФ продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. На одном из популярных российских классифайдов появилось объявление о продаже японского внедорожника в очень редком варианте исполнения. Пробег машины составляет 132 000 км, а сама она находится во Владивостоке, пишет портал 110km.ru.

Под капотом автомобиля установлен 4,5-литровый турбодизель на 235 сил, работающий в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод — полный, с пониженным рядом.

Оснащение модели включает принудительную блокировку заднего дифференциала, заводская лебёдка, шноркель, два аккумулятора, топливный бак объёмом 146 литров, литые диски Hutshinson 17*8.5J USA. Запасное колесо здесь установлено на синхронизированной с пятой дверью раме.

Владелец у автомобиля 2013 года выпуска один, а небольшой пробег подтверждается отчётом по VIN-номеру. Стоимость редкого Toyota Land Cruiser составляет 9 800 000 рублей — продавец заявляет, что она справедлива с учётом состояния и комплектации 13-летнего внедорожника.

Ранее в России выставили на продажу 18-летний Toyota Land Cruiser в состоянии нового.