Один из трех выпущенных седанов Bugatti EB112 продадут на аукционе

Эффектный седан EB112 с дизайном от Джорджетто Джуджаро — последний проект компании Bugatti времён Романо Артиоли, он так и не стал серийным, но свет всё-таки увидели три экземпляра, одни из них будет продан 25 апреля на аукционе RM Sotheby’s в Монако.

О компании Bugatti времён Романо Артиоли (1987-1995 годы) у нас есть отдельный большой материал, основное внимание в нём уделено суперкару EB110, который, по сути, был единственной моделью Bugatti в те годы, другие проекты не были доведены до конца из-за финансовых трудностей и последовавшего за ними банкротства. Одним из таких проектов был роскошный фастбек (седан с покатой кормой без чётко выраженного третьего объёма) Bugatti EB112, впервые представленный в 1993 году на Женевском автосалоне.

Дизайн Bugatti EB112 разработало ателье Italdesign, тогда ещё находившееся под руководством Джорджетто Джуджаро (сейчас это не так), элементы этого дизайна мы увидели и на более поздних моделях Bugatti времён концерна Volkswagen, но новых четырёхдверок с тех пор не было. EB112 как коммерческий продукт просто не успел состояться: компания изготовила только выставочный образец, помимо него на заводе были ещё две недостроенные машины.

После банкротства Bugatti в 1995 году бо́льшую часть её активов купил бизнесмен и автомобильный энтузиаст Джильдо Палланка Пастор из княжества Монако, он распорядился достроить из имеющихся комплектующих два оставшихся седана Bugatti EB112 — тот, что показан на фотографиях, был завершён только в 1999 году, когда марка Bugatti уже находилась в собственности концерна Volkswagen.

Габаритная длина Bugatti EB112 — 5070 мм, колёсная база — 3100 мм, то есть это вполне себе представительский автомобиль. Спереди под капотом за передней осью находится 6,0-литровый атмосферный двигатель V12 собственной разработки Bugatti, он выдаёт 460 л.с. при 6300 об/мин и 590 Нм при 3000 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Привод — постоянный полный, но не симметричный, мощность по умолчанию распределяется в пропорции 38:62 в пользу задней оси. Первую «сотню» фастбек набирает за 4,3 с, максимальная скорость — 300 км/ч.

Четырёхместный салон проработан весьма тщательно для предсерийной машины и выглядит новым, потому что за прошедшие годы пробег составил всего 388 км. Приборы — исключительно аналоговые. На широкой центральной консоли можно разглядеть непропорционально мелкий кнопочный блок микроклимата, а в её верхнюю часть несколько неказисто встроена магнитола формата 1DIN. В багажнике на полке под крышкой установлено дополнительное музыкальное оборудование, в том числе бессмысленный по нынешним временам CD-чейнджер Alpine. В комплект входят два фирменных чемодана, набор инструментов и зонтик с рукояткой в виде скульптуры «Танцующего слона» авторства Рембрандта Бугатти — это брат Этторе Бугатти, основателя автомобильной компании Bugatti.

Выставленный на аукцион Bugatti EB112 находился в собственности господина Пастора до 2015 года, затем был продан его нынешнему владельцу. Любопытно, что при ничтожном пробеге машина прошла обслуживание на сумму более 37 000 евро, чтобы все её узлы и агрегаты находились в идеальном и работоспособном состоянии. Эксперты RM Sotheby’s оценивают этот Bugatti EB112 в 1 500 000 — 2 000 000 евро, но, скорее всего, во время торгов 25 апреля верхняя граница цены будет превышена. Первый, выставочный экземпляр Bugatti EB112 находится в собственности Italdesign, а второй дособранный автомобиль — в частной коллекции.