Россияне назвали ОСАГО бесполезным побором

В Российском союзе автостраховщиков регулярно заявляют о «честности» выплат и убыточности сегмента обязательного страхования, а также жалуются на водителей, которые игнорируют покупку полиса. Однако сами автомобилисты, которые пользуются этой услугой, крайне низко оценивают её качество. Об этом стало известно благодаря опросу, проведённому Quto.ru.

Всего в опросе приняли участие 4 350 человек из разных уголков страны. Подавляющее большинство опрошенных — 56% или 2 453 человека — считают «автогражданку» бесполезным побором, но отмечают, что вынуждены его покупать из-за требований закона и угрозы штрафов.

Кроме того, 22% респондентов признались, что не оформляют ОСАГО из-за жадности страховщиков и несправедливых расчётов при выплате компенсации — этот вариант выбрали 966 участников опроса.

Положительных отзывов о нынешней системе автострахования оказалось крайне мало. Так, 14% опрошенных (или 630 человек) отметили, что «автогражданка» в нынешнем виде их полностью устраивает, но при этом сами они ни разу не попадали в ДТП.

И только 8% опрошенных (301 человек) получили в результате аварии нормальную компенсацию на ремонт автомобиля, так что положительно оценивают действующую систему.

