В РФ можно купить "клон" RAV4 от Toyota и GAC

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе еженедельных мониторингов сайтов объявлений, сразу у нескольких частных компаний и дилеров появились в продаже кроссоверы Toyota Wildlander 2026 года. Данная модель является плодом творений совместного предприятия GAC-Toyota и полностью повторяет дизайн и техническую составляющую RAV4.

Машины доступны как из наличия, так и из ближайших поставок. Кроме того, можно привезти подходящий по цвету и комплектации экземпляр. Стоимость полноприводных машин начинается с отметки в 4 500 000 рублей.

Ровно столько просит компания из Хабаровска за автомобиль под заказ. За указанную сумму клиент получает кроссовер в серо-голубом цвете с богатым оснащением, большим экраном мультимедиа, кожаным салоном, панорамным люком и многим другим.

Для самых нетерпеливых частная фирма из Казани готова предложить машину в аналогичном оснащении, но в другом цвете за 4 750 000 рублей. Самый дорогой экземпляр предлагает к покупке официальный дилер из столицы Татарстана - продавцы запрашивают за кроссовер 5 090 000 рублей.

Что характерно, технические характеристики полностью совпадают с RAV4 - под капотом 2.0-литровый бензиновый атмосферный мотор на 171 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод - исключительно полный. В то же время ценник на "оригинал" в некоторых случаях значительно ниже. Так, в Новосибирске за кроссовер, доступный к свободной продаже, просят 4 149 000 рублей.

