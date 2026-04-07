Kia представила в Нью-Йорке обновленные Seltos, EV3 и концепт такси PV5 WAV.

На Нью-Йоркском автосалоне корейский автопроизводитель Kia показал сразу три новинки, охватывающие совершенно разные сегменты рынка. Речь идёт о рестайлинговом кроссовере Seltos, обновлённом электромобиле EV3 и специализированном концепте такси, созданном для людей с ограниченной мобильностью.

Кроссовер Seltos для Северной Америки серьёзно доработали. Его внешность теперь перекликается с флагманским Telluride, следуя фирменной философии дизайна «Opposites United». Колёсные диски начинаются с 16 дюймов в базе, а в топовых версиях, например X-Line, достигают 19 дюймов. За счёт увеличенной колёсной базы инженерам удалось выиграть больше места в салоне и багажнике.

Внутри главным элементом стал сдвоенный экран – две 12,3-дюймовые панели под общим стеклом для приборов и мультимедиа. Машина также обзавелась панорамной крышей, камерой кругового обзора, системой контроля слепых зон и голосовым помощником на основе искусственного интеллекта. Впервые для модели предлагается три варианта двигателя: базовый 2,0-литровый атмосферный, турбированный 1,6-литровый и гибридная версия с полным приводом на основе того же 1,6-литрового мотора. Бензиновые Seltos появятся у дилеров США уже во втором квартале 2026 года, а гибрид присоединится к ним несколько позже.

После обновления EV3 сохранил статус самой доступной модели в электрической линейке бренда. Внешние изменения минимальны, зато внутри стало просторнее. Автомобиль построен на модульной платформе E-GMP и будет предлагаться с двумя батареями на выбор: на 58,3 или 81,4 кВт·ч. По заявлению производителя, запас хода в максимальной комплектации может достигать примерно 515 километров. Быстрая зарядка от 10 до 80 процентов занимает менее получаса – всего 29 минут.

Центром управления здесь выступает система Connected Car Navigation Cockpit со встроенным ИИ-ассистентом и возможностью управления некоторыми функциями со смартфона. Стандартом идёт и полный пакет систем безопасности, включая помощь при предотвращении столкновений и функцию дистанционной парковки. В конце 2026 года EV3 выйдет в пяти комплектациях: Light, Wind, Land, GT-Line и GT. Цены пока не раскрываются.

Третья премьера – это специализированный концепт PV5 Wheelchair Accessible Vehicle, созданный совместно с компанией BraunAbility. По сути, это готовый прототип полностью электрического такси, с нуля разработанного для перевозки пассажиров в инвалидных колясках. Причём в процессе проектирования активно учитывалось мнение самих колясочников и правозащитников.

Конструкция фургона обеспечивает безбарьерный доступ. Внутри интегрированы системы для надёжного крепления колясок с помощью ремней и специальных удерживающих устройств, что делает поездку безопасной для пассажира. Kia подчёркивает, что концепт изначально задумывался как практичное решение, готовое к реальному внедрению.