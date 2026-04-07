В РФ продают 10-летний внедорожник Toyota почти без пробега

В РФ продают 10-летний внедорожник Toyota: очень дорого. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского внедорожника Land Cruiser 2016 года выпуска. Автомобиль с пробегом 3 877 км в течение 10 лет простоял в гараже, пишет портал 110km.ru.

В объявлении отмечается, что машина все эти годы была у одного владельца, почти не ездила и находится в идеальном состоянии, сохранились все документы и ключи, а отметки о прохождении техобслуживания подтверждаются дилерским центров во Владивостоке. При этом на части элементов в салоне до сих пор сохранилась заводская плёнка.

В движение автомобиль приводит 4,5-литровый дизель на 249 л. с., работающий в связке с автоматической трансмиссией, привод — полный. Руль здесь — левый.

Модель также оборудована дополнительным капотом Khann (оригинальный будет передан новому владельцу вместе с машиной), сигнализацией, а покупатель также получит два комплекта шин.

Внедорожник в топовой комплектации Executive Black and White находится в Благовещенске. Продавец намерен выручить за машину 15 млн 777 рублей, ещё за 2 млн рублей он готов отдать госномера. При этом он готов организовать доставку техники в любой регион страны и рассматривает обмен, но не на Land Cruiser 300.

Впрочем, эксперты рекомендуют быть максимально внимательными при покупке подобных «капсул времени», так как длительный простой очень плохо влияет на ряд систем и компонентов.

