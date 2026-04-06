Geely возобновит поставку новых Geely Okavango до конца весны

Крупный семиместный кроссовер Geely Okavango, который уже больше двух лет был представлен на нашем рынке, останется в России. Как сообщает портал "Китайские автомобили", компания запланировала новую поставку этих машин текущего года выпуска в этом мае.

На данный момент в разделе "В наличии" на сайте бренда преобладают модели 2024 и 2025 годов.Geely Okavango оснащен трехрядным салоном, который вмещает до семи пассажиров. В его арсенале - 2,0-литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатая роботизированная коробка передач с передним приводом. На российском рынке автомобиль предлагается в единственной комплектации под названием "Флагман". Стоимость Geely Okavango составляет 3 908 990 рублей без учета скидок и акций.

