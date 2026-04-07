В Японии стартовали продажи Tundra и Highlander американского производства

Штаты является одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, однако бизнес здесь сейчас продолжает меняться: в том числе под воздействием повышения пошлин на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них. Напомним, соответствующие изменения вступили в силу в США весной 2025 года.

Одним из результатов такой политики руководства США в отношении автопроизводителей стало то, что некоторые японские компании решили начать отправлять свои машины, выпущенные на американских заводах, на «историческую родину» своих марок. Официальная информация об этом появилась ещё в конце прошлого года.

Напомним, руководство принимающей страны пошло этому решению навстречу: в феврале 2026-го стало известно о том, что Япония упростила правила ввоза автомобилей американского производства. Теперь машины, соответствующие стандартам США, считаются соответствующими стандартам безопасности Японии. Это значит, что их можно отправлять на рынок без проведения дополнительных испытаний.

Первопроходцем в этом процессе решила стать Toyota: ещё в декабре 2025 года компания рассказала о том, что отправит в Японию три модели, выпущенные на американских заводах. Пока что дело дошло до двух из них – речь идёт о кроссовере Highlander и пикапе Tundra. Планы у компании пока весьма скромные: Тойота рассчитывает продавать примерно по 80 экземпляров Tundra и 40 единиц Highlander в месяц, что соответствует в годовому показателю в 960 пикапов и 480 реализованных кроссоверов.

Для сравнения, в США у этих моделей показатели значительно выше, хотя по итогам прошлого года у обеих и был зафиксирован спад. Так, большой паркетник Highlander (речь, конечно, о четвёртом поколении) в 2025 году разошёлся по Штатам тиражом в 56 208 шт., что на 37,3% меньше, чем годом ранее. В свою очередь выбор в пользу Toyota Tundra сделали 147 610 покупателей в США (на 7,5% меньше).

Как мы сообщали ранее, кроссовер уже был представлен в Японии, но под названием Kluger (правда, он покинул рынок ещё в 2007 году). Производство модели налажено на предприятии, расположенном в штате Индиана. На домашний рынок решено отправить модель с гибридной установкой: в её основе лежит четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача – 246 л.с., привод – полный. В списке оснащения числятся три ряда сидений, панорамная крыша и акустика JBL.

В свою очередь, пикап Toyota Tundra на домашнем рынке ранее представлен не был. Эта модель сходит с конвейера завода в штате Техас, в Японию решено отправить единственный вариант с прибавкой 1794 Edition к названию. Под капотом у этого грузовика располагается битурбомотор V6 i-Force объёмом 3,4 литра, его отдача равна 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 649 Нм. В пару этому двигателю предлагается десятиступенчатый автомат. В список оснащения вошли электропривод багажной двери, 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы и виртуальная приборка на 12,3 дюйма.

Пока что автомобили со «штатной» пропиской появились у дилеров в Токио, а летом 2026 года они будут доступны и в других японских городах. Цены известны: за кроссовер Highlander просят не менее 8 600 000 иен (эквивалентно примерно 4,32 млн рублей по текущему курсу), за пикап Tundra – не менее 12 000 000 иен (около 6,02 млн рублей). В дальнейшем в Японию отправят также седан Toyota Camry, выпуск которого налажен на заводе компании в штате Кентукки.